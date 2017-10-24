В МИД Франции назвали нового российского посла опытным дипломатом

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Назначение бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова послом России во Франции соответствует традиции дипломатических отношений между двумя странами — назначать во главе дипмиссий опытных сотрудников, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

В понедельник Мешков указом президента РФ Владимира Путина был назначен чрезвычайным и полномочным послом России во Франции и Монако. На этой должности он сменит Александра Орлова, который возглавлял дипмиссию в Париже более девяти лет.

"В традиции наших стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН и поддерживающих тесные взаимоотношения во всех областях, назначать опытных дипломатов во главе наших дипмиссий в Москве и Париже", — сказала Ромате-Эспань, комментируя назначение Мешкова.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон назвал важным сигналом предстоящее назначение Мешкова, отметив его высокие профессиональные качества.