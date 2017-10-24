Собчак не собирается брать "бандитские деньги" для предвыборной кампании

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, заявила, что для реализации предвыборной кампании нуждается в спонсорах, но не намерена брать "бандитские деньги".

"Список экспертов, активистов, с которыми мы ведём этот разговор, по-прежнему открыт, мы вас ждём, мы нуждаемся также и в спонсорах, и помощниках и волонтерах. Я надеюсь, что на этот призыв откликнутся многие", — сказала Собчак на пресс-конференции.

"Мы будем собирать деньги самыми разными способами: и просить их от бизнесменов, и буквально объявлять краудфандинг. Потому что моих ресурсов, конечно, не хватит. Как вы сами понимаете, у меня лично таких денег нет. Я — богатый человек, я плачу налоги в своей стране, у меня открыты счета, и в рамках кампании я, конечно, буду их показывать, все эти суммы. Я готова вложить часть своих денег, но, конечно, этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, на людей, которые готовы поддержать мою платформу", — добавила она.

Телеведущая подчеркнула, что не возьмет деньги, "нажитые преступным путем".

"Мы, конечно, не возьмем деньги и у Кремля. Но я не думаю, что об этом вообще может идти речь", — отметила также Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".