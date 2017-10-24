В СПЧ предложили отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов и вернуть избирательный залог, заявил сопредседатель Мониторинговой группы СПЧ Илья Шаблинский на заседании Совета во вторник.

"На мой взгляд, надо заменять этот муниципальный фильтр на избирательный залог и сбор подписей, на то, что работало до этого прекрасно. Просто нужно размер залога четко определить", — отметил Шаблинский.

Он пояснил, что муниципальный фильтр ведет к монополии определенных групп на власть.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что любые предложения касательно процедуры регистрации кандидатов требуют тщательной проработки.

Ранее в октябре Памфилова заявила, что нужно корректировать муниципальный фильтр, чтобы "очищать списки кандидатов на выборах от политического мусора", но он не должен перекрывать дорогу потенциальным конкурентам-кандидатам, которые пользуются уважением у людей.