Россия не вмешивается в дела Молдавии, заявили в Кремле

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдавии, но хотели бы, чтобы все процессы соответствовали букве и духу закона; при этом Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны.

"Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Кишиневе — это внутреннее дело Молдавии, но вмесите с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения она поддерживается в Москве", — сказал Песков журналистам во вторник в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации и как реагируют на подобную перестановку.

При этом Песков отметил, что в Кремле следят "самым внимательным образом" за тем, что происходит в Молдавии и заинтересованы в том, чтобы в этой стране "сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений" с Россией.

"Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона", — добавил Песков.

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.