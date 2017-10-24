Депутат Госдумы Горелкин завел видеоблог для общения с избирателями

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") завел видеоблог "В Думе" на платформе YouTube.

"Я решил открыть видеоблог не потому, что мне скучно или для хайпа, я решил его открыть потому, что хочу общаться со своими избирателями не только по телевизору или в газете. Я хочу общаться, используя инновационные инновации и технологические технологии", — говорит Горелкин в своем первом видеопослании.

Парламентарий отмечает, что намерен говорить о законопроектах, которые рассматривает Госдума, и обо всем том, что интересует избирателей.

В свое первом выпуске Горелкин рассказывает о положениях законопроекта о защите животных, который был принять в первом чтении шесть лет назад и готовится ко второму.

Горелкин стал первым депутатом, который открыл свой канал на YouTube для общения с избирателями.