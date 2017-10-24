МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия открыла производство в отношении экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова по делу о незаконной агитации в день выборов, в случае обнаружения доказательств его могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
При этом он отметил, что максимальный срок проведения Мосгоризбиркомом проверки составит 2 месяца.
По его словам, производство было запущено после обращения организации "Россия выбирает" в связи с публикацией Гудковым в соцсетях агитационных сообщений в пользу конкретных кандидатов в день проведения выборов 10 сентября, что запрещено законом.