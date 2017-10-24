МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия открыла производство в отношении экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова по делу о незаконной агитации в день выборов, в случае обнаружения доказательств его могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Мы возбудили производство. Мы могли бы сразу составить протокол, но факты неоднозначные, нужно провести проверку, рассмотреть все доказательства. По итогам этой проверки мы можем прекратить это производство или составить протокол и направить его мировому судье. Далее он решает, назначать штраф в размере 1,5 тысяч рублей или нет", — пояснил Реут, добавив, что это максимальная мера, которую могут применить к Гудкову.

При этом он отметил, что максимальный срок проведения Мосгоризбиркомом проверки составит 2 месяца.

По его словам, производство было запущено после обращения организации "Россия выбирает" в связи с публикацией Гудковым в соцсетях агитационных сообщений в пользу конкретных кандидатов в день проведения выборов 10 сентября, что запрещено законом.