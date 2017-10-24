Травников на совещании с Патрушевым предложит создать экологическую полицию

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на совещании секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Барнауле предложит обсудить возможность создания экологической полиции.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата СБ, Патрушев совместно с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло во вторник обсудит в Барнауле с главами сибирских регионов и представителями федеральных министерств и ведомств дополнительные меры по профилактике правонарушений. Кроме того, будут рассмотрены вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тема декриминализации данной сферы в регионах, входящих в состав СФО.

"Мне рассказали, что в 2009-2012 годах в Новосибирске был неплохой опыт работы экологической милиции. Считаю, что это достаточно актуальная тема, потому что сегодня, к сожалению, ни власти, ни общественность не обладают стопроцентными инструментами по борьбе с несанкционированными свалками и нарушениями экологического законодательства. Хотя в целом сделано очень много общественными организациями", — сказал Травников журналистам на пресс-конференции, после которой он едет в Барнаул.

По его мнению, экологическая полиция стала бы неплохим институтом, который помог бы властям и общественникам более полно решать экологическую проблему. "Этот опыт Новосибирска я предлагаю на совещании секретаря Совбеза пообсуждать", — отметил он.