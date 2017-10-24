Глава Новосибирской области скорректирует структуру правительства региона

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил он журналистам во вторник, что планирует в перспективе скорректировать структуру правительства региона, так как нынешняя неоптимальна.

"Структура правительства меня не совсем устраивает. Если большими мазками, то по двум веткам — аппарату правительства и само правительство, то здесь возражений нет. То перераспределение внутри правительства функционала между министерствами и заместителями губернатора не везде оптимально. Перестроение постепенно будет происходить", — сказал он на своей первой полноценной пресс-конференции в новой должности, не конкретизировав подробности будущих изменений.

Травников также сообщил, что одновременно с корректировкой структуры правительства региона возможны и кадровые изменения, однако пока таких решений не принято.

"Я никогда не анонсирую кадровые решения и практически никогда не комментирую состоявшиеся кадровые решения. Это не совсем корректно по отношению к коллегам и некорректно по отношению к тем, кого я, возможно, хотел бы выдвинуть. На этой теме табу", — сказал врио губернатора.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.