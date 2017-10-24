В ГД внесли проект о противодействии финансированию распространения ОМУ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Законопроект Росфинмониторинга о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Целью законопроекта является приведение российского законодательства в соответствие с международными правовыми нормами в сфере противодействия финансированию распространения ОМУ. Согласно резолюции Совбеза ООН, все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки, особенно в террористических целях.

Проектом предлагается замораживание денежных средств или другого имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ; обязательный контроль операций с денежными средствами или другим имуществом таких организаций и физлиц; обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, приостанавливать операцию на пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.

В соответствии с проектом, порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, будет устанавливаться правительством РФ. Организации и физлица будут включаться в этот перечень на основании соответствующих перечней Совбеза ООН.