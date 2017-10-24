Президент Мексики обсудил с Мантуровым отношения между двумя странами

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето встретился в понедельник вечером в городе Сан-Луис-Потоси с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщил РИА Новости российский посол в латиноамериканской стране Эдуард Малаян.

"Мантуров рассказал Пенье Ньето о своих встречах в Мексике, а президент передал устное послание (президенту РФ) Владимиру Путину по ряду вопросов двусторонних отношений", — сказал Малаян.

По словам посла, мексиканский лидер пообещал изучить предложения по развитию сотрудничества двух стран. "Пенья Ньето пообещал, что во время предстоящего в ноябре визита в Москву министра иностранных дел Луиса Видегарая по ряду вопросов уже будет дан ответ", — сказал посол. Малаян уточнил, что рабочий визит Видегарая запланирован на 17 ноября.

Также Пенья Ньето сообщил, что у него есть желание посетить Россию по приглашению Путина до окончания своего президентского срока (декабрь 2018 года).

В завершении Делового форума в Сан-Луис-Потоси Мантуров вручил главе мексиканской авиакомпании Interjet Мигелю Алеману Веласко российский Орден Дружбы за вклад в развитие российско-мексиканских отношений, сказал Малаян.