Учитель снова пригласил Поклонскую на "Матильду"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель снова пригласил ярую противницу показа кинокартины депутата Наталью Поклонскую на премьеру.

"Я ещё раз официально приглашаю вас прийти в кино и посмотреть фильм", — сказал Учитель, обращаясь к Поклонской во время пресс-подхода перед премьерой в Петербурге.

По его словам, "горсткой людей был создан некий миф, который отпугивает иностранцев от России". "Негативное воспринимается шире, чем что-то позитивное. Но, судя по интернету и моим встречам, подавляющее количество людей хотят посмотреть фильм", — добавил он.

Режиссер заявил, что сегодня он ничего не боится. "Целый год меня атаковали, но мы выстояли", — сказал он, добавив, что "победили здравые люди". Впрочем, Учитель опасается, что фильм начнут смотреть из-за скандала, а работа творческого коллектива окажется на втором месте и не будет оценена по достоинству.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Мариинском театре, где вечером в понедельник пройдет показ "Матильды", усилены наряды полиции.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Как информировала Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма "Матильда" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении ГП.