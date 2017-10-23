Учитель снова пригласил Поклонскую на "Матильду"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель снова пригласил ярую противницу показа кинокартины депутата Наталью Поклонскую на премьеру.
"Я ещё раз официально приглашаю вас прийти в кино и посмотреть фильм", — сказал Учитель, обращаясь к Поклонской во время пресс-подхода перед премьерой в Петербурге.
По его словам, "горсткой людей был создан некий миф, который отпугивает иностранцев от России". "Негативное воспринимается шире, чем что-то позитивное. Но, судя по интернету и моим встречам, подавляющее количество людей хотят посмотреть фильм", — добавил он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Мариинском театре, где вечером в понедельник пройдет показ "Матильды", усилены наряды полиции.
Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.