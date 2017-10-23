Аксенов заявил, что у Крыма появилось много союзников на Западе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. У Крыма появилось много союзников на Западе, которые заинтересованы в развитии отношений, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас появилось действительно много союзников, в том числе дипломатов и должностных лиц из целого ряда западных стран, которые по-настоящему хотят работать с республикой Крым и развивать отношения", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, многие из них не только готовы помогать в вопросе формирования мнения в своих странах о тех событиях, которые происходят на территории Крыма, но и делают конкретные шаги в этом направлении.
"Наша задача – выстроить правильную стратегию Международной ассоциации друзей Крыма, чтобы в конце концов здравый смысл победил и Крым был признан неотъемлемой частью Российской Федерации, коей он и является", — подчеркнул Аксенов.