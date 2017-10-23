Пушков об отношениях Великобритании и России: лед может начать таять

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в беседе с корреспондентом РИА Новости в Лондоне предположил, что в случае, если визит в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона пройдет хорошо, то лед в отношениях двух стран может начать таять.

Пушков, который является председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике, в настоящее время находится в Лондоне, в понедельник он посетил конференцию в Королевском институте международных отношений (Chatham House/Четем хаус). На конференции с основным докладом выступил Джонсон, он сказал, что, несмотря на сложные взаимоотношения, с Россией надо взаимодействовать, именно это намерение он планирует реализовать в ходе своего визита в Москву в конце года.

По мнению Пушкова, в этих словах есть некоторый "позитивный сдвиг", "позитивное настроение", когда после "полной заморозки отношений" на протяжении нескольких лет появляются, по его выражению, "микротрещины во льду".

"Я допускаю, что если визит пройдет хорошо, то мы будем присутствовать при некотором таянии льда, почему: потому что в Лондоне почувствовали необходимость контактов с Россией", — сказал Пушков РИА Новости. В частности на ЧМ по футболу в РФ планирует выехать "более 100 тысяч человек", напомнил он, этот факт потребует взаимодействия с властями РФ.

"По Ирану: чтобы спасти эту сделку – а в Лондоне намерены спасти эту сделку – надо взаимодействовать с Россией. Северокорейская проблема вызывает большую тревогу. Опять же российский фактор присутствует. То есть не потому, что здесь изменили эмоциональное отношение к России, а потому, что есть потребность во взаимодействии", — сказал Пушков.

В своем докладе Джонсон уделил главное внимание иранской ядерной сделке и отношению к Северной Корее, он подчеркнул приверженность Лондона Совместному всеобъемлющему плану действий и необходимости в поиске диалога с КНДР.

"Я считаю, что визит (ред. – Джонсона в РФ) пройдет не просто так, это все-таки первое серьезное общение руководителей наших МИДов за очень длительное время", — сказал сенатор.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Однако некоторое время назад администрация Дональда Трампа заявила о возможности выхода Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана, чем вызвала реакцию из стран Европы.