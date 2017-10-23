СМИ сообщили о грядущей отставке трех заместителей главы Минэкономразвития

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Еще три заместителя главы Минэкономразвития РФ могут покинуть свой пост, сообщает Газета.ру со ссылкой на источники в правительстве.

Так, уволиться из министерства может статс-секретарь министерства Олег Фомичев, который проработал в Минэкономразвития 17 лет. По данным источников газеты, Фомичев может быть трудоустроен в бизнес-школе "Сколково".

Кроме того, покинуть министерство собираются Сергей Назаров и Алексей Груздев.

Начиная с июля текущего года из министерства ушли трое заместителей министра. В июле Николай Подгузов был назначен гендиректором "Почты России", в конце сентября Александр Цыбульский был назначен врио главы Ненецкого автономного округа, а в начале октября Станислав Воскресенский был назначен врио губернатора Ивановской области.