Красноярские депутаты обсудят совет коллеги "следить за базаром"

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Поведение главы комитета по образованию, культуре и спорту законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, которая посоветовала коллеге "следить за базаром", могут обсудить в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь председателя краевого парламента Владимир Корецкий со ссылкой на спикера Дмитрия Свиридова.
"Безусловно, вопрос об этичности поведения любого депутата вне зависимости от его фракционной принадлежности заслуживает внимательного рассмотрения, что, скорее всего, и будет сделано на одном из ближайших заседаний совета законодательного собрания", — сказал Свиридов.
"Девятнадцатого октября было напряженное заседание сессии — выборы председателя законодательного собрания, первого заместителя, корректировка краевого бюджета и еще около 50 вопросов. Возможно, все это повысило градус дебатов по ряду пунктов повестки. К слову, некоторые источники тоже погорячились, приписав Людмиле Васильевне оскорбление, которое она не произносила. К тому же на этой же сессии она извинилась за сказанное", — пояснил спикер.
Он добавил, что "этот досадный инцидент не повлияет на общую атмосферу в нашем парламенте".
Магомедова возглавляет в заксобрании комитет по образованию, культуре и спорту. Также она была инициатором скандального законопроекта, который позволял повысить зарплату депутатам заксобрания и другим категориям госслужащих. Законопроект был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ и обществе.