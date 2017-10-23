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Политика

Красноярские депутаты обсудят совет коллеги "следить за базаром"

11:2823.10.2017
(обновлено: 11:31 23.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфели в руках депутатов. Архивное фотоПортфели в руках депутатов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Поведение главы комитета по образованию, культуре и спорту законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой, которая посоветовала коллеге "следить за базаром", могут обсудить в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь председателя краевого парламента Владимир Корецкий со ссылкой на спикера Дмитрия Свиридова.

Депутаты Борис Вишневский и Вячеслав Макаров на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 24 мая 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Спикер заксобрания Петербурга раскритиковал коллегу за кардиган
На прошлой неделе в интернете распространилось видео с сессии заксобрания Красноярского края, на котором депутат от "Единой России" Людмила Магомедова просит коллегу из партии "Патриоты России" Ивана Серебрякова "следить за базаром". В видеорепортажах местных СМИ этот эпизод зафиксирован полностью – после выступления Магомедова уже при выключенном микрофоне произнесла: "Достал уже, честное слово, … несчастный". Некоторые пользователи соцсетей и журналисты услышали в трудноразличимой фразе нецензурное слово.

"Безусловно, вопрос об этичности поведения любого депутата вне зависимости от его фракционной принадлежности заслуживает внимательного рассмотрения, что, скорее всего, и будет сделано на одном из ближайших заседаний совета законодательного собрания", — сказал Свиридов.

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По его словам, парламент — большая дискуссионная площадка, и порой эмоции депутатов перехлестывают через край.

"Девятнадцатого октября было напряженное заседание сессии — выборы председателя законодательного собрания, первого заместителя, корректировка краевого бюджета и еще около 50 вопросов. Возможно, все это повысило градус дебатов по ряду пунктов повестки. К слову, некоторые источники тоже погорячились, приписав Людмиле Васильевне оскорбление, которое она не произносила. К тому же на этой же сессии она извинилась за сказанное", — пояснил спикер.

Он добавил, что "этот досадный инцидент не повлияет на общую атмосферу в нашем парламенте".

Магомедова возглавляет в заксобрании комитет по образованию, культуре и спорту. Также она была инициатором скандального законопроекта, который позволял повысить зарплату депутатам заксобрания и другим категориям госслужащих. Законопроект был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ и обществе.

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