Лавров рассказал о готовящемся заседании российско-иракской межправкомиссии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заседание российско-иракской межправительственной комиссии состоится во вторник, 24 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завтра у вас состоится встреча с сопредседателем российско-иракской межправкомиссии, с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, с которым вместе вы возглавляете эту важную структуру, нацеленную на развитие нашего экономического, инвестиционного взаимодействия", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.