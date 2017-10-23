В Мосгордуме обсудят снятие полномочий с депутата Андрея Клычкова

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Комиссия по организации работы Мосгордумы в понедельник рассмотрит вопрос о досрочном снятии полномочий с депутата Андрея Клычкова в связи с его назначением врио губернатора Орловской области, сообщил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"От Андрея Евгеньевича поступило заявление. В понедельник на комиссии по организации будет обсуждаться проект внесения постановления по данному вопросу", — сказал он.

По словам Шапошникова, комиссия, скорее всего, примет положительное решение, и в таком случае этот вопрос будет рассматриваться в среду на заседании Думы.

Как ранее сообщал председатель Мосгордумы, довыборы должны пройти в течение года со дня сложения полномочий.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Клычкова. Предшественник Клычкова также был членом КПРФ.

Официальное представление Клычкова в новой должности состоялось в Орле 7 октября. Представил нового руководителя региона полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.