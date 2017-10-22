Познер ответил анекдотом на сообщения СМИ о поддержке Собчак

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Познер опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы поддержал выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на пост президента России. Об этом журналист написал в своем Instagram.

По его словам, телеведущую он не поддерживает, но считает полезной возможность проголосовать "против всех". "В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак", — пояснил Познер.

Сообщения СМИ о том, что он будет голосовать за "кандидата против всех", телеведущий прокомментировал с иронией.

"Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?”. На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно”, — написал он.

Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты в среду. Она позиционирует себя как кандидат "против всех" и призывает не бойкотировать выборы. О планах выдвигаться на президентский пост также заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Григорий Явлинский от партии "Яблоко".