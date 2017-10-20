Хантсман намерен поощрять все возможности для взаимных поездок граждан

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что будет поощрять все возможности для взаимных поездок граждан двух стран.

"Я буду поощрять все возможности для взаимных поездок граждан США и России, способствовать расширению программ обмена, культурной дипломатии, поддерживать американские бизнес-проекты",- заявил Хантсман на собрании с сотрудниками американского посольства. Видео встречи размещено в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

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