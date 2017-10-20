Омский бизнесмен готов вложиться в избирательную кампанию Собчак

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Известный омский предприниматель, владелец торгового дома и сети магазинов Виктор Шкуренко заявил о готовности поддержать выдвижение телеведущей Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ и даже готов материально помочь ее кампании.

На своей странице в Instagram бизнесмен написал, что не только проголосует за Собчак, если ее зарегистрируют кандидатом на выборах, но и сделает взнос в ее избирательный фонд, "причем, скорее всего, не символический". Он заявил, что приветствует любую альтернативу на выборах.

"Я понимаю, что при формировании избирательных штабов есть какие-то правила и ограничения. Но думаю, что я смог бы вложить несколько сотен тысяч рублей. Из всех возможных кандидатов она мне наиболее симпатична", — сказал РИА Новости бизнесмен, уточнив, что, безусловно, не заявляет о финансировании всей кампании Собчак. Шкуренко отметил, что в случае внесения взноса это будут его личные вложения.

Предприниматель напомнил, что Наталья Поклонская была прокурором Крыма, и "несложная экстраполяция позволяет предположить, что Ксения должна справиться с президентской ролью".

Собчак в среду заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 71.0% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

22.5% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.5% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Омский бизнесмен стал одним из первых, кто откликнулся на слова Собчак о финансировании ее кампании. Ранее в своем письме на сайте " Ведомостей " телеведущая назвала себя обеспеченным человеком и заявила, что кампания будет финансироваться с помощью пожертвований состоятельных людей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Собчак полностью соответствует требованиям Конституции РФ к кандидату в президенты, но, тем не менее, свой путь в политике ей придется начинать с нуля. Он также отметил, что рассматривать Собчак как соперника Путина пока преждевременно, так как он не заявлял о своем желании участвовать в предстоящих выборах. Песков также уточнил, что Кремль не имеет никакого отношения к решению Собчак выдвинуть свою кандидатуру.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.