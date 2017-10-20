В Кремле назвали главные темы переговоров Путина с президентом Кипра

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 октября на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудит сотрудничество в экономике и кипрское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет в рамках визита президента Кипра в Россию с рабочим визитом по предложению российского лидера.

"Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая кипрское урегулирование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.