В Госдуме пройдут Дни Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 окт — РИА Новости. Дни Карачаево-Черкесии пройдут с 23 по 26 октября в Госдуме, сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

"Это событие важно для ознакомления с современной республикой, с жизнью Карачаево-Черкесии по всем направлениям. На открытии Дней Карачаево-Черкесии депутаты Госдумы смогут ознакомиться с социально-экономическим потенциалом республики, инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе, узнать о самобытной культуре и традициях наших народов", — сообщил Темрезов.

Кроме того, отметил глава КЧР, планируется обсуждение актуальных для Карачаево-Черкесии вопросов в комитетах Госдумы. Будут озвучены инициативы, касающиеся поддержки детей-сирот, ветеранов, реконструкции учреждений культуры и другие. Темрезов выразил надежду, что "инициативы найдут поддержку в лице членов комитетов и депутатов всех фракций нижней палаты российского парламента".

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