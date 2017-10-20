Якеменко опубликовал расширенную часть предвыборной программы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Намеренный выдвинуться в президенты РФ сооснователь движения "Наши" Борис Якеменко опубликовал расширенную и конкретизированную часть своей предвыборной программы, касающуюся образования. Автор проекта считает, что образовательный процесс необходимо сосредоточить вокруг деятельности, а количество людей, получающих высшее образование, должно прийти в соответствие с реальными потребностями общества и государства.

Ранее Якеменко опубликовал проект предвыборной программы, тезисы которой он планирует воплотить в жизнь в случае своей победы на выборах. Программный проект включает в себя предложения и основные направления работы во внутренней и внешней политике, образовании и культуре, здравоохранении и спорте на период 2018-2024 годов.

В проекте расширенной и конкретизированной части предвыборной программы в разделе "Образование", имеющемся в распоряжении РИА Новости, Якеменко подчеркивает, что контуры будущего отчетливее всего видны в образовании и отмечает, что образование (умение работать со знанием, с информацией) приобретает огромное цивилизационное значение.

"Прежде всего, потому, что огромный и все время возрастающий объем информации требует людей, которые будут ее обрабатывать, систематизировать и распространять. Именно эти люди, те, кто умеет получать информацию, владеет ей, умеет ей пользоваться, станут элитой информационного общества", — считает автор проекта.

Две глобальные задачи



При этом "путь реформирования" системы образования в проекте разбит на две глобальные задачи. Первой автор называет то, что должна быть четко определена цель обучения в рамках трех составляющих: информировать, учить, воспитывать. В рамках этой цели необходимо сосредоточить образовательный процесс не вокруг образовательного предмета, а вокруг деятельности.

"Цель должна определяться представлением об образованном человеке, как о человеке, который имеет картину мира (онтологию) и может сказать, почему происходит то или иное явление, и как оно происходит. Цель образования — учить не только конкретному предмету, но "модели предмета", в рамках которой легко выстраивать междисциплинарные связи. Цель образования не только дать знания, но и обучить их получению и использованию. Это позволит выстроить образовательный процесс не вокруг учебного предмета, а вокруг деятельности", — поясняется в проекте.

В следующем пункте автор говорит о том, что образовательная планка должна быть резко поднята, а количество людей, получающих высшее образование, должно прийти в соответствие с реальными потребностями общества и государства.

"Технологический, инновационный прорыв страны в состоянии обеспечить от 1-2% до 3-4% по-настоящему образованных людей — остальные просто не нужны. Это значит, что нынешнее количество вузов должно быть серьезно сокращено, а оставшиеся кардинально реформированы", — предлагает Якеменко.

Пути реформирования. Часть 1



Для выполнения указанных задач автор считает необходимым переводить обучение в онлайн-режим с правом обучающегося выбирать себе любого преподавателя, который ему нравится и обеспечивает необходимый уровень знаний. Также будет создаваться база для "принципиально нового, современного, обгоняющего время образования", которое будет учить студентов тому, что понадобится через пять-десять лет, а не тому, что было нужно в 1980 году. Для этого нужно будет создать систему связей вузов с работодателями и сформировать структуру, занимающуюся аналитикой спроса и предложения на рынке, поясняет Якеменко.

На базе вузов необходимо будет создать систему индивидуального обучения всех категорий граждан, полагает автор проекта. При этом, по его мнению, необходимо начать менять отношение к интеллектуальному труду, придать ему ценность. "Для этого будут разработаны критерии отбора студентов, способных к интеллектуальному труду, введены программы чтения и практического усвоения классических работ", — отмечает он.

При этом автор проекта предлагает вернуть профессиональные (уровень знаний и компетенций) и ликвидировать формальные (количество статей в цитируемых журналах, проведенных конференций и пр.) критерии оценки научной работы и считает необходимым сгладить "пропасть между преподавателем и студентом". "Прежде всего, пропасть возрастную. Молодые должны учить молодых — это гораздо убедительнее и эффективнее… должно быть введено "обратное обучение" — обучение студентами преподавателей", — предлагает Якеменко.

Также он заявляет, что будет начата работа по созданию слоя преподавателей-исследователей, занимающихся аналитикой, тенденциями, прогнозированием, оценками, проектами, то есть тем, что продается, на чем вуз может зарабатывать. "Сегодня многие ведущие западные университеты зарабатывают не на продаже образовательных услуг (они приносят только 30-40% бюджета вуза), а на продаже исследовательских услуг компаниям или государству", — говорит автор в своем проекте.

Далее Якеменко предлагает значительно расширить практику привлечения к преподаванию профессионалов из бизнеса, СМИ, госструктур и т.д. "Мастер-классы, "подтягивающие" образование до современного уровня, станут обычным явлением, так как отставания от жизни преподавателя "не практика" почти невозможно избежать", — говорится в проекте.

Пути реформирования. Часть 2



Для более эффективного обучения студентов в связи с тем, что мир быстро меняется, будут внедрены короткие учебные программы, а критерием оценки работы студента во многих случаях (там, где это возможно) станут проекты в той или иной сфере, оцениваемые комиссией из ученых-теоретиков и практиков из производственной сферы, говорится в документе.

Также будут разработаны и внедрены программы, обучающие распознавать новое, использовать его, уходить от стандартов, "поскольку никто не может сказать, какие конкретные знания понадобятся через 15-20 лет", отмечает автор, а одним из определяющих качество образования критериев станет инновационность исследований.

При этом будет начат процесс изменения отношения к учебе в общественном сознании всех слоев общества, говорит Якеменко и указывает, что учеба должна стать необходимым условием динамики жизни, арбитром успешности, критерием перспектив. "Будет сделано все возможное, чтобы российские научные достижения, уникальные авторские предметные курсы как можно быстрее становились достоянием мировой науки… Для этого на иностранные языки будут массово переводиться монографии, статьи, учебные курсы", — говорится в проекте.

Образовательная программа, согласно программе Якеменко, будет переориентирована с "отстающего" студента (как, например, в США) на передового, чтобы подтягивать всех остальных за ним. Также автор предлагает "оторвать" среднюю школу от высшей, сохранив преемственность и четко разграничив компетенции.

Также в проекте говорится, что будет утвержден национальный вариант универсальной образовательной модели, а в ближайшие пять лет необходимо создать три-пять вузов, которые станут центром притяжения лучших студентов и преподавателей и будут давать не квалификацию, а компетентность.

"В ближайшие годы, скорее всего, будет происходить поляризация учебных заведений, в ходе которой появится незначительное количество передовых вузов, отвечающих современным потребностям, вузов, в которых будут концентрироваться лучшие студенты, лучшие преподаватели, лучшие методики. При этом надо помнить, что хороших вузов по определению не может быть много хотя бы потому, что мало хороших преподавателей и хороших студентов", — резюмирует Якеменко.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

В начале сентября основатель "Православного корпуса" движения "Наши", один из создателей самого движения Якеменко заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году.