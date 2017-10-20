В МИД озабочены ситуацией в ПАСЕ из-за попыток дискриминации депутатов

Сергей Лавров (слева) и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи в Москве. 20 октября 2017

Сергей Лавров (слева) и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи в Москве. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия озабочена ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ в связи с попытками дискриминировать депутатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

"Безусловно, мы очень озабочены ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ с попытками дискриминировать депутатов", — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона ценит усилия Ягланда, нацеленные на то, чтобы нормализовать эту ситуацию. "Уверен, что в ходе ваших встреч, которые уже состоялись, с руководителями обеих палат федерального собрания, вы затрагивали эти темы", — указал глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что считает очень полезной прошедшую в пятницу встречу Ягланда и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.