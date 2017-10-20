США не проявили заинтересованости в продлении СНВ-3, заявили в МИД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. У Москвы "нет аллергии" к продлению действующего договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), но США пока не проявили себя заинтересованным партнером, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Шаг вперед — это достижение договоренности о пятилетнем продлении нынешнего договора о стратегических наступательных вооружениях. Эта возможность предусмотрена в самом тексте договора, и у нас вроде бы нет аллергии к тому, чтобы изучить этот вопрос. Но для того чтобы вопрос изучать, нужен заинтересованный партнер, а у нас такого партнера пока нет. Появится он после того, как США завершат обзор своей внешней политики, или нет, я не знаю. Будущее покажет", — сказал Ульянов.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.