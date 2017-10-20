МИД: гнаться за ускоренным выполнением договора СНВ-3 никто не собирается

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гнаться за ускоренным выполнением положений договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) никто не собирается, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Я думаю, что никакого "социалистического соревнования" здесь не будет. У ДСНВ есть установленные временные рамки: к пятому февраля следующего года нужно достичь установленных договором уровней. Если кто-то, РФ или США, сделают это раньше, такое может произойти. Но гнаться за ускоренным выполнением соответствующих положений никто не собирается", — сказал Ульянов журналистам.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.