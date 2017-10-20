Две трети россиян проголосовали бы за Путина, если бы выборы прошли сейчас

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Две трети россиян проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

На протяжении октября электоральные рейтинги политиков в целом сохраняют стабильность.

Если бы выборы состоялись в эти выходные, за Путина проголосовали бы 67% россиян. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского сейчас готовы поддержать 8% наших сограждан, электоральный рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 3%.

За лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и миллиардера Михаила Прохорова, бывшего кандидатом на прошлых президентских выборах в 2012 году, сейчас готовы проголосовать, по данным ФОМ, не более 1% граждан. Столько же участников опроса готовы отдать свой голос другому политику, а 2% респондентов, придя на выборы, испортили бы бюллетень. Еще 9% опрошенных сказали, что не пришли бы на выборы, столько же затруднились высказать свои электоральные предпочтения.

Опрос ФОМ был проведён 14-15 октября среди трех тысяч респондентов в 207 населённых пунктах 73 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".