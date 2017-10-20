МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по нераспространению заявил, что убежден в продолжении диалога России и США по стратегической стабильности.

"Действующий договор был выполнен, в феврале следующего года наступает согласованная дата, когда такое подтверждение должно последовать и со стороны США, и со стороны России. Потом будем думать о продолжительности действия этого договора, о других шагах. Я убежден, что двусторонний диалог между РФ и США по стратегической стабильности продолжится, но также убежден, что весьма сомнительно представить себе ситуацию, когда новый, гипотетический пока, потенциальный раунд переговоров о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов состоялся только в двустороннем формате. Те цифры, которые отражены в действующем договоре, уже приближают существенно арсеналы и США, и России к тем параметрам, на которые вышли другие ядерные страны", — сказал Лавров.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.