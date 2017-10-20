Россия продолжит диалог с США по вопросам стратегической стабильности

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Диалог с США по вопросам стратегической стабильности будет продолжен, говорить о конкретных результатах или прогрессе пока рано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, у нас в итоге вырисовывался канал на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств — Шеннон — Рябков, и он среди прочих вопросов в контексте крайней встречи, которая между ними состоялась, был задействован для того, чтобы посмотреть, где мы находимся по проблематике стратегической стабильности. Основная повестка дня у этого канала — двусторонние проблемы и как не допустить того, чтобы спираль конфронтации оказалась неостановимой", — сказал он.

"Но в сентябре специальный разговор состоялся по вопросам стратегической стабильности. Прежде всего, это вопросы выполнения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 2010 года и договор о ракетах средней и меньшей дальности. Диалог идет, не могу сказать, что он позволяет рассчитывать на достижение конкретных значимых результатов в обозримом будущем, но, по крайней мере, он возобновлен. И он будет продолжен как по двусторонним каналам, так и в контексте тех механизмов, которые существуют для верификации ДСНВ и ДРСМД", — сказал Лавров.