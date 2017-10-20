США последовательно пытаются сделать из России изгоя, считает Слуцкий

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. США пытаются сделать из России страну-изгоя, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обратите внимание на риторику, которая направлена (со стороны США — ред.) против нас. Ежедневно градус напряжения растет — по нашему вмешательству в президентскую кампанию, в какие-то еще досье, связанные то с Украиной, то еще с чем-то. США пытаются сделать из России страну-изгоя — сначала в мировом информационном, а затем в мировом политическом пространстве. То же самое происходит и с рядом других стран — Северная Корея, Иран и другими, которые неугодны Вашингтону в плане построения однополюсной мировой архитектуры", — заявил Слуцкий журналистам.

"Такие виртуальные оси зла и размещение на них некоторых стран и подобное нагнетание негативной риторики — эти приемы являются очень и очень деструктивными", — считает он.