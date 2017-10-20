Шойгу прибыл с официальным визитом в Сербию

БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Сербию с официальным визитом.

"В Белграде состоятся переговоры главы российского военного ведомства с его сербским коллегой — министром обороны республики Александром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества (ВТС) и региональной безопасности. Предстоит наметить планы дальнейшего развития взаимоотношений между оборонными ведомствами двух стран", — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в ходе визита запланирована встреча Шойгу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Министр обороны РФ также примет участие в параде, посвященном 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Он пройдет на военном аэродроме "Батайница". В программе торжеств запланировано выступление российской авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", которая по приглашению сербской стороны прибыла в Белград за несколько дней до визита Шойгу.

Глава российского военного ведомства отдаст дань памяти павшим воинам, возложив венки к мемориалу "Освободителям Белграда" и обелиску "Советскому солдату-освободителю", а также посетит главную христианскую святыню Сербии — Храм Святого Саввы.