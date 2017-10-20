В Кузбассе ушел в отставку мэр Тайги, где вводили режим ЧС из-за марганца

КЕМЕРОВО, 20 окт — РИА Новости. Глава города Тайга Кемеровской области, где вводили режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания марганца в воде, ушел отставку, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На сессии совета народных депутатов принята отставка главы города Тайга Юрия Шелковникова по собственному желанию. Сессия состоялась 20 октября. В соответствии с уставом городского округа до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель Елена Кокорчук", — говорится в сообщении.

В июне мэр Тайги стал фигурантом уголовного дела по статье "сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенное главой органа местного самоуправления". По данным СК, в феврале главе города предоставили информацию о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению. Однако мэр на пресс-конференции заявил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом, и вода пригодна для употребления в пищевых целях.

К решению проблемы подключились областные власти. В июле в городе ввели режим ЧС, организовали ежесуточный лабораторный отбор проб воды. Для населения установили емкости с технической и питьевой водой. По графику подвозили воду тем, кто живет вдали от цистерн или не может до них добраться. Все социально значимые объекты обеспечили системами фильтрации. По предварительным данным, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение.

Улучшением качества питьевой воды в городе занимаются ученые из Томска, водолазы и специалисты компании-проектировщика водозабора. Параллельно фильтры и емкости насосно-фильтровальной станции очищали сорбентами. Как ранее сообщали областные власти, сорбентный материал удаляет железо и марганец из воды и позволит уменьшить затраты электроэнергии на ее фильтрацию на 25%, а также сократить нагрузку на узлы и агрегаты системы фильтрации.

Город Тайга основан в 1911 году, расположен в 87 километрах к северо-западу от Кемерово и в 75 километрах к югу от Томска. Общая площадь — 49,9 квадратных километров, вокруг — сплошной хвойный лес. По данным на 2016 год, в городе проживали 24,5 тысячи человек. Градообразующее предприятие — станция "Тайга", один из транспортных узлов Транссибирской железнодорожной магистрали. К основным промышленным предприятиям относятся локомотивное депо и дорожный центр по работе со станциями.