Посольство России ответило на обвинения Хейли во "вмешательстве" в дела США

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений, рекомендует Вашингтону искать тех, кто вмешивался в их выборы, среди "союзников и друзей", говорится в комментарии посольства России в США в связи с заявлением представителя США при ООН Никки Хейли.

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша в четверг заявила, что вмешательство в выборы других стран — это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики". Вмешательство одной страны в выборы другой она назвала "способом ведения войны". При этом она утверждает, что вмешательство РФ происходит "повсюду, это предпочитаемое ими оружие".

"Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США", — говорится в опубликованном на сайте посольства комментарии.

"Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей", — говорится в комментарии.

"Несмотря на все недружественные шаги, Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальным отношениям с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем", — отмечают в посольстве.

В диппредставительстве отмечают, что в 2015 году представители России предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны так и не увидели.