Путин призвал относиться к Трампу с уважением, считает Пушков

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об американском коллеге Дональде Трампе, не нарушил взаимную негласную традицию не подвергать критике деятельность главы американского государства, более того, он его защитил, считает сенатор Алексей Пушков.

Путин в рамках пленарного заседания клуба "Валдай", говоря о Трампе, отметил, что ему не дают реализовать свои предвыборные планы. Он отметил, что непредсказуемость Трампа связана в том числе с тем, что внутри страны идет очень большое сопротивление. Президент также добавил, что по его мнению, Трамп "не нуждается ни в каких советах, потому что чтобы быть избранным, даже не обладая опытом такой большой административной работы, нужно обладать определенным талантом и пройти через это горнило".

"Путин не нарушил взаимную негласную традицию не подвергать критике Трампа. Более того, он защитил его, призвав относиться к нему с уважением", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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