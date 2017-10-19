Путин о КНДР: никто не знает, что и где у Пхеньяна запрятано

РИА Новости. СИТУАЦИЯ ВОКРУГ КНДР ОЧЕНЬ ОПАСНА: НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО И ГДЕ У ПХЕНЬЯНА ЗАПРЯТАНО — ПУТИН