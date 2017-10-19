Карзай призвал РФ и США к активной работе по урегулированию в Афганистане

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал Россию и США более активно работать по вопросу урегулирования в стране.

В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Карзай, занимавший пост президента Афганистана в 2004-2014 годах, выступил с несколькими предложениями к Вашингтону. "США в Афганистане должны начать соблюдать новые условия взаимодействия с нашим народом. Второе — США в Афганистане должны вновь работать с нашими соседями и с великими державами мира. Наши соседи, прежде всего — Китай, Россия, Индия", — заявил он.

"Будем надеяться, что Россия будет более активно работать с США и с Западом по вопросу Афганистана и протянет руку помощи Афганистану, чтобы мы создали собственный механизм разрешения конфликтов, которые существуют", — добавил он. Также он призвал российский бизнес активнее работать в Афганистане.

Кроме того, Карзай назвал период с 1919 до 1979 года "самым большим периодом стабильности" в стране, в том числе потому, что в конце этого периода в Афганистане "был баланс между США и СССР". Экс-президент привел в пример сотрудничество Москвы и Вашингтона во время начала операции в Афганистане в нулевых годах: по его оценке, именно сотрудничество США с другими странами было причиной успеха операции на начальном этапе. На нынешнем этапе Карзай считает операцию США в его стране провальной.