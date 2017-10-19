Путин: Запад поделил наследие СССР и начал передел сфер влияния в мире

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Запад, поделив геополитическое наследие СССР, начал экспортировать демократию, как советская власть экспортировала социализм, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, западные партнеры разделили геополитическое наследие СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту, объявив себя победителями в холодной войне… Стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию, так же как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру. Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО", — заявил президент РФ, выступая на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".