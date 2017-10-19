Слуцкий рассказал, какой будет встреча депутатов Госдумы с генсеком СЕ

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Встреча с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом планируется, но будет конфиденциальной, сказал журналистам председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Встреча с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом планируется, но она будет конфиденциальной. Поэтому я не буду говорить заранее, когда она произойдет", — сказал Слуцкий.

По его мнению, в следующем году в бюджете Совета Европы "будет дыра, которая заставит их пересмотреть институциональную суть организации". "Мы к этому не стремимся, но они сами создали двойные стандарты в ПАСЕ. Мы выступаем за пересмотр регламента Парламентской Ассамблеи в пользу того, чтобы не только российские полномочия, но любой страновой делегации в принципе не могли быть каким бы образом ущемлены, сокращены, пересмотрены", — добавил Слуцкий.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.