КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неоднозначными итоги революции 1917 года, выступая на Валдайском форуме в четверг.
Он отметил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.
По словам Путина, в настоящее время растущее неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности, что ведет к радикализации общества. Вспоминая революцию, Путин заметил, что, помимо революционного пути, всегда есть и эволюционный.
Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>