КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неоднозначными итоги революции 1917 года, выступая на Валдайском форуме в четверг.

"Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий", — заявил Путин.

Он отметил, что революция всегда является следствием дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать отживший, требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.

По словам Путина, в настоящее время растущее неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности, что ведет к радикализации общества. Вспоминая революцию, Путин заметил, что, помимо революционного пути, всегда есть и эволюционный.

Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>