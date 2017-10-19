Европе нельзя было поддерживать отделение Косово, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Двойные стандарты в сфере геополитики таят опасности для стабильного развития Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского президента, безоговорочная поддержка Вашингтоном объединения Косово спровоцировала подобные процессы в Европе и в мире.

"Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты — вот ярчайший пример двойных стандартов, — таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.