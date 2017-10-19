МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с группой представителей исследовательских центров США, специализирующихся на вопросах контроля над вооружениями, стратегической стабильности и нераспространения ОМУ, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся заинтересованный углубленный обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней повестки дня в указанных сферах, а также по ряду актуальных международных проблем. Обсуждение этой тематики будет продолжено в ходе организуемой совместно российским "Центром энергетики и безопасности" и МИД России международной конференции по вопросам нераспространения, которая состоится в Москве 20-21 октября", — говорится в сообщении ведомства.