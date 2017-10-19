Эксперты не ждут изменений политики Вены к Москве после выборов в Австрии

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Не стоит ожидать, что после прошедших в Австрии парламентских выборов Вена изменит свою политику в отношении Москвы, считают эксперты.

По мнению политолога, старшего научного сотрудника Центра евразийских исследований Венского университета Александра Дубови, не стоит ждать того, что с приходом нового правительства внешняя политика Австрии существенно изменится, в частности, по отношению к России.

"Не стоит полагать, что с приходом нового правительства политика внешняя Австрии существенно изменится. Этого не произойдет. Во внешней политике сохранится текущая позиция… В вопросе санкций (против РФ) Австрия и дальше будет придерживаться общеевропейской позиции", — сказал он в ходе видеомоста Москва–Вена "Итоги парламентских выборов в Австрии", организованного МИА "Россия сегодня", отметив, что Вена не станет выступать на европейском уровне за снятие санкций.

Схожую точку зрения высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Он отметил, что в случае, если нынешний глава МИД Австрии Себастьян Курц станет канцлером, тот может предложить новые подходы в отношении России, но будет придерживаться принятой в Евросоюзе общей политики по вопросу антироссийских санкций.

"Курц наверняка будет предлагать новые подходы к тому, что касается России. Но он много раз заявлял, что будет следовать в фарватере общеевропейской политики. Здесь никаких изменений у нас. Это не значит, что завтра санкции будут сняты, (не произойдет) всплеск торгово-экономических отношений. Нет, этого не произойдет", — сказал Топорнин.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Как ожидается, окончательные результаты подсчета будут объявлены в четверг, 19 октября. По последним данным МВД, социал-демократам удалось обойти правых, набрав 26,9% голосов избирателей против 26%. В настоящее время избирательной комиссии осталось досчитать порядка 36 тысяч бюллетеней, отданных по открепительным документам. Австрийская народная партия по-прежнему остается лидером голосования, набирая 31,5% голосов избирателей.

В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно, но не попадают бывшие в нем раньше "Зеленые", которые на этот раз получили лишь 3,8% голосов, не преодолев 4-процентный барьер.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам.