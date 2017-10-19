Отношения России и Австрии находятся на подъеме, заявил посол РФ в Вене

ВЕНА, 19 окт — РИА Новости. Россия уверена в позитивном развитии отношений с Австрией, в каком составе бы ни было сформировано коалиционное правительство республики и станет ли канцлером глава лидирующей Народной партии Себастьян Курц, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Отношения России и Австрии находятся на подъеме. У меня нет никаких сомнений, что, кто бы ни вошел в состав нового австрийского правительства, эти отношения будут продолжаться в позитиве — но и, возможно, получат новый дополнительный импульс", — сказал посол, выступая в четверг на международной конференции "Австрийский путь Петра Великого. Культурный обмен и маршруты культурного туризма".

Любинский добавил, что у российских властей в настоящий момент "есть только один интерес — чтобы это правительство было сформировано как можно скорее".

В четверг, как ожидается, будут официально объявлены итоги досрочных парламентских выборов. По последним данным МВД, социал-демократам удалось обойти правых, набрав 26,9% голосов избирателей против 26%. В настоящее время избирательной комиссии осталось досчитать порядка 36 тысяч бюллетеней, отданных по открепительным документам. Австрийская народная партия по-прежнему остается лидером, набирая 31,5% голосов избирателей.

В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно, но не попадают бывшие в нем раньше "Зеленые", которые на этот раз получили лишь 3,8% голосов, не преодолев 4-процентный барьер.