Титов о выдвижении Собчак: она точно не кандидат от предпринимателей

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов во время панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов во время панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов прокомментировал намерение Ксении Собчак баллотироваться на президентских выборах-2018: он заявил РИА Новости, что Собчак – не кандидат от предпринимательского сообщества, так как бизнесу нужны профессионалы, разбирающиеся в экономике, осознающие необходимость реформ и новых стратегий, от чего телеведущая "безумно далека".

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Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

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6.4% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать

Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

"Ксения Собчак – очень неглупый человек. Хочется надеяться, что она четко понимает все последствия своего шага и для себя, и для страны. При этом Ксения — не кандидат для предпринимательского сообщества. Бизнесу нужны профессионалы, которые знают, что делать со страной, которые разбираются в экономике, понимают необходимость реформ, новых стратегий. Ксения безумно далека от всего этого. Поэтому она точно не кандидат от предпринимателей", — сказал Титов РИА Новости в четверг.

Ранее источник, близкий к руководству Партии роста, заявил РИА Новости, что кандидатура депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборах-2018 предпочтительнее для партии, так как среди тех, кого политсила рассматривает, только она затрагивает социальный электорат. Партия роста намерена принять окончательное решение об участии в президентских выборах-2018 и выдвижении своего кандидата на съезде.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".