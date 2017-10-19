Титов о выдвижении Собчак: она точно не кандидат от предпринимателей

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов прокомментировал намерение Ксении Собчак баллотироваться на президентских выборах-2018: он заявил РИА Новости, что Собчак – не кандидат от предпринимательского сообщества, так как бизнесу нужны профессионалы, разбирающиеся в экономике, осознающие необходимость реформ и новых стратегий, от чего телеведущая "безумно далека".
71.0%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
22.6%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.4%Думаю, она вполне достойный претендент
Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.
"Ксения Собчак – очень неглупый человек. Хочется надеяться, что она четко понимает все последствия своего шага и для себя, и для страны. При этом Ксения — не кандидат для предпринимательского сообщества. Бизнесу нужны профессионалы, которые знают, что делать со страной, которые разбираются в экономике, понимают необходимость реформ, новых стратегий. Ксения безумно далека от всего этого. Поэтому она точно не кандидат от предпринимателей", — сказал Титов РИА Новости в четверг.
Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".