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Политика

В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак в президенты

15:0519.10.2017
010953
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак. Архивное фотоКсения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кремле опровергли причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не заявлял о своем участии.

"Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе", — добавил пресс-секретарь.

"Против всех"

В среду Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

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"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

В своем аккаунте в Instagram Собчак призвала подписчиков прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать.

"Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?" — заявила она.

Видеообращение заканчивается изображением макета бюллетеня, где слова графы "Против всех" меняются на имя телеведущей.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала газета "Ведомости".

Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Галкин усомнился в логике выдвижения Собчак "против всех" на выборах-2018
"Я обеспечена, но все мои доходы — результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты — и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим", — говорится в письме Собчак, опубликованном на сайте газеты.

Позиционирующая себя как кандидат "против всех" телеведущая отмечает, что она — вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной.

Как пишет Собчак, она противница революции, но хороший посредник и организатор. "Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции — я, может быть, не ваш кандидат — но мое участие в выборах, на описанных выше позициях выгодно избирателям, полезно для российской политической системы", — отмечает Собчак.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Песков опроверг "подготовку в Кремле" президентской кампании Собчак
Она сообщила, что ближайшее время посвятит формированию штаба, и пригласила все демократические силы делегировать в него если не представителей, то наблюдателей. "Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — заверяет телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

Также она сообщила, что будет требовать допустить Алексея Навального к участию в выборах президента. "Требовать снятия с него всех обвинений", — сказала Собчак в эфире телеканала "Дождь".

Кроме того, она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального. "Если так получится, что Алексея Навального… все-таки зарегистрируют… то я готова обсуждать с ним возможные варианты событий — вплоть до снятия своей кандидатуры", — заявила она.

"Не наш проект"

В Кремле уже заявили, что Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу "Дождь", что относиться к выдвижению Собчак в президенты можно только с точки зрения соответствия законодательству. При этом он отметил, что политические убеждения телеведущей пока неизвестны.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кандидат от "Коммунистов России" предложил Собчак "не мешать" на выборах
Как заявил изданию "Газета.Ru" высокопоставленный источник в администрации президента, Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты.

Источник также отметил, что "это не наш проект".

"Это невозможно"

Российские политики скорее отрицательно восприняли решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента.

Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже объявил о намерении в шестой раз участвовать в выборах президента, заявил, что управлять Россией должен маршал, "а на выборы идет сержант".

"Конечно, можно выдвигаться, но понятно же, что должен быть определенный набор качеств, должна быть за спиной какая-то историческая эпоха", — сказал он.

"Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3", "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — добавил политик.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президентская кампания Собчак завершится ее выдвижением, считает Пушков
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы Собчак, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам", — сказал он РИА Новости.

Зюганов отметил, что у него вышла книга "Отчет пошел", в которой он напомнил, что в одном из интервью Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".

"Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил он.

Российский политик Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, также прокомментировала решение Собчак. По ее словам, никто не верит в эту победу, а участие Собчак в кампании выглядит как провокационный фарс, хотя сама телеведущая способна привлечь молодежь к участию в избирательном процессе.

Она также заявила, что Собчак стоит сосредоточиться на избирателях в регионах, если она хочет получить больше голосов на грядущих выборах.

Телеведущая, актриса Ольга Бузова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бузова надеется на победу Собчак на выборах президента России
"Ксения выдвинулась с одним главным лозунгом, что не надо голосовать за меня, я всего лишь только строка в бюллетене "против всех". Если она сможет донести до всей России — потому что крупные города это одна история, вся Россия другая история — то получится, если не получится донести до всей России — тогда получится намного меньше", — пояснила Хакамада.

В свою очередь, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, ранее заявившая о готовности выставить свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, считает, что телеведущая Ксения Собчак делает из предвыборной кампании шоу.

"Я думаю, что результат уже достигнут, веселье по поводу президентской кампании в социальных сетях и среди политологов, экспертов уже есть", — сказала она РИА Новости.

Дмитриева отметила, что не относится серьезно к Собчак-политику. "Как к человеку, который идет с программой, с ней можно соглашаться, не соглашаться, но должна быть и какая-то система политических взглядов", — пояснила она. По ее словам, никто серьезно не относится к выдвижению Собчак в президенты.

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© Ruptly
Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение баллотироваться в президенты

"Она занимается тем, чем она занимается профессионально — шоу-бизнесом", — добавила Дмитриева.

Как считает замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко, участие Собчак сделает предвыборную палитру богаче — и тем лучше для избирателя.

Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак может стать самым молодым выдвиженцем с 2004 года
"О политической программе Ксении мало что известно. Ей, по сути, придется все начинать с "нуля". При понимании того, что круг аудитории Ксения сформировала уже давно, когда она была яркой и запоминающейся ведущей ток-шоу "Дом-2", — отметил он.

"Политический фон"

Мнения экспертов разделились: кто-то уверен, что у Ксении Собчак нет шансов стать президентом, а кто-то считает, что телеведущая может стать достойным конкурентом на выборах.

Блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ЦИК прокомментировали призыв Собчак допустить Навального к выборам
Так, экс-замминистра финансов, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин назвал Ксению Собчак умной женщиной. Но, по его мнению, на выборах она не победит. Он добавил, что заявление Собчак об участии в выборах сделано для создания "политического фона".

Телеведущая окажет услугу Кремлю своим участием в президентских выборах, считает руководитель аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Мы не считаем, что у Ксении Собчак есть реальные шансы стать президентом", — отметил он.

Разуваев напомнил, что телеведущая — один из лидеров "болотного" движения 2011-2012 годов, поэтому она может консолидировать либеральный электорат.

"Естественно, участие в выборах либерального кандидата с неплохим результатом понравится глобальным инвесторам", — добавил он.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Социологи рассказали, от чего будут зависеть результаты Собчак на выборах
Политологи также считают, что кандидатура Собчак на выборах будет способствовать повышению явки, но вряд ли телеведущая может рассчитывать на результат выше двух-трех процентов.

Старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко полагает, что Собчак зарекомендовала себя, прежде всего, как представитель шоубизнеса, и ей не грозит участь Дональда Трампа, неожиданно выигравшего выборы в США. По ее словам, ранее Собчак уже пробовала заниматься политикой, "но как-то очень быстро оттуда ушла".

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин назвал выдвижение либерального кандидата для участия в выборах ожидаемым.

Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Ли
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"Дом-3": как соцсети отреагировали на выдвижение Собчак
"Политтехнологи, которые работают на госпожу Собчак, учли то, что она имеет достаточно скандальную репутацию не совсем политика, поэтому сделали достаточно грамотный шаг: госпожа Собчак призвала голосовать не за себя, а против власти, заявив о том, что голосование за нее — это фактически возвращение графы "против всех", — сказал он.

Кандидат "не для всех"

Ксения Собчак хорошо известна россиянам, но отношение к ней отрицательное, заявил Всероссийский центр изучения общественного мнения, представивший данные опросов о "несистемной оппозиции" и об оценках телеведущий россиянами.

"В этом смысле она действительно "Кандидат против всех" — или, как минимум, "Не для всех", — говорится в сообщении.

Во ВЦИОМ заявили, что имя Собчак знакомо почти каждому россиянину: опрос 2015 года показал, что слышали о ней 95% респондентов. При этом 60% из них назвали свое отношение к телеведущей скорее отрицательным.

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган перед показом фильма И.Вырыпаева Спасение на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
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На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
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Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
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