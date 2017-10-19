В Кремле опровергли причастность к выдвижению Собчак в президенты

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кремле опровергли причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не заявлял о своем участии.

"Сейчас он предпочитает концентрироваться на президентской работе", — добавил пресс-секретарь.

"Против всех"



В среду Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

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"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

В своем аккаунте в Instagram Собчак призвала подписчиков прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать.

"Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?" — заявила она.

Видеообращение заканчивается изображением макета бюллетеня, где слова графы "Против всех" меняются на имя телеведущей.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала газета "Ведомости".

"Я обеспечена, но все мои доходы — результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты — и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим", — говорится в письме Собчак, опубликованном на сайте газеты.

Позиционирующая себя как кандидат "против всех" телеведущая отмечает, что она — вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной.

Как пишет Собчак, она противница революции, но хороший посредник и организатор. "Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции — я, может быть, не ваш кандидат — но мое участие в выборах, на описанных выше позициях выгодно избирателям, полезно для российской политической системы", — отмечает Собчак.

Она сообщила, что ближайшее время посвятит формированию штаба, и пригласила все демократические силы делегировать в него если не представителей, то наблюдателей. "Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — заверяет телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

Также она сообщила, что будет требовать допустить Алексея Навального к участию в выборах президента. "Требовать снятия с него всех обвинений", — сказала Собчак в эфире телеканала "Дождь".

Кроме того, она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального. "Если так получится, что Алексея Навального… все-таки зарегистрируют… то я готова обсуждать с ним возможные варианты событий — вплоть до снятия своей кандидатуры", — заявила она.

"Не наш проект"

В Кремле уже заявили, что Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу "Дождь", что относиться к выдвижению Собчак в президенты можно только с точки зрения соответствия законодательству. При этом он отметил, что политические убеждения телеведущей пока неизвестны.

Как заявил изданию "Газета.Ru" высокопоставленный источник в администрации президента, Кремль не имеет отношения к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты.

Источник также отметил, что "это не наш проект".

"Это невозможно"

Российские политики скорее отрицательно восприняли решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента.

Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже объявил о намерении в шестой раз участвовать в выборах президента, заявил, что управлять Россией должен маршал, "а на выборы идет сержант".

"Конечно, можно выдвигаться, но понятно же, что должен быть определенный набор качеств, должна быть за спиной какая-то историческая эпоха", — сказал он.

"Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3", "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — добавил политик.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы Собчак, призвал не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам", — сказал он РИА Новости.

Зюганов отметил, что у него вышла книга "Отчет пошел", в которой он напомнил, что в одном из интервью Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".

"Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил он.

Российский политик Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, также прокомментировала решение Собчак. По ее словам, никто не верит в эту победу, а участие Собчак в кампании выглядит как провокационный фарс, хотя сама телеведущая способна привлечь молодежь к участию в избирательном процессе.

Она также заявила, что Собчак стоит сосредоточиться на избирателях в регионах, если она хочет получить больше голосов на грядущих выборах.

"Ксения выдвинулась с одним главным лозунгом, что не надо голосовать за меня, я всего лишь только строка в бюллетене "против всех". Если она сможет донести до всей России — потому что крупные города это одна история, вся Россия другая история — то получится, если не получится донести до всей России — тогда получится намного меньше", — пояснила Хакамада.

В свою очередь, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, ранее заявившая о готовности выставить свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, считает, что телеведущая Ксения Собчак делает из предвыборной кампании шоу.

"Я думаю, что результат уже достигнут, веселье по поводу президентской кампании в социальных сетях и среди политологов, экспертов уже есть", — сказала она РИА Новости.

Дмитриева отметила, что не относится серьезно к Собчак-политику. "Как к человеку, который идет с программой, с ней можно соглашаться, не соглашаться, но должна быть и какая-то система политических взглядов", — пояснила она. По ее словам, никто серьезно не относится к выдвижению Собчак в президенты.

"Она занимается тем, чем она занимается профессионально — шоу-бизнесом", — добавила Дмитриева.

Как считает замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко, участие Собчак сделает предвыборную палитру богаче — и тем лучше для избирателя.

"Политический фон"

"О политической программе Ксении мало что известно. Ей, по сути, придется все начинать с "нуля". При понимании того, что круг аудитории Ксения сформировала уже давно, когда она была яркой и запоминающейся ведущей ток-шоу "Дом-2", — отметил он.

Мнения экспертов разделились: кто-то уверен, что у Ксении Собчак нет шансов стать президентом, а кто-то считает, что телеведущая может стать достойным конкурентом на выборах.

Так, экс-замминистра финансов, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин назвал Ксению Собчак умной женщиной. Но, по его мнению, на выборах она не победит. Он добавил, что заявление Собчак об участии в выборах сделано для создания "политического фона".

Телеведущая окажет услугу Кремлю своим участием в президентских выборах, считает руководитель аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Мы не считаем, что у Ксении Собчак есть реальные шансы стать президентом", — отметил он.

Разуваев напомнил, что телеведущая — один из лидеров "болотного" движения 2011-2012 годов, поэтому она может консолидировать либеральный электорат.

"Естественно, участие в выборах либерального кандидата с неплохим результатом понравится глобальным инвесторам", — добавил он.

Политологи также считают, что кандидатура Собчак на выборах будет способствовать повышению явки, но вряд ли телеведущая может рассчитывать на результат выше двух-трех процентов.

Старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко полагает, что Собчак зарекомендовала себя, прежде всего, как представитель шоубизнеса, и ей не грозит участь Дональда Трампа, неожиданно выигравшего выборы в США. По ее словам, ранее Собчак уже пробовала заниматься политикой, "но как-то очень быстро оттуда ушла".

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин назвал выдвижение либерального кандидата для участия в выборах ожидаемым.

Кандидат "не для всех"

"Политтехнологи, которые работают на госпожу Собчак, учли то, что она имеет достаточно скандальную репутацию не совсем политика, поэтому сделали достаточно грамотный шаг: госпожа Собчак призвала голосовать не за себя, а против власти, заявив о том, что голосование за нее — это фактически возвращение графы "против всех", — сказал он.

Ксения Собчак хорошо известна россиянам, но отношение к ней отрицательное, заявил Всероссийский центр изучения общественного мнения, представивший данные опросов о "несистемной оппозиции" и об оценках телеведущий россиянами.

"В этом смысле она действительно "Кандидат против всех" — или, как минимум, "Не для всех", — говорится в сообщении.

Во ВЦИОМ заявили, что имя Собчак знакомо почти каждому россиянину: опрос 2015 года показал, что слышали о ней 95% респондентов. При этом 60% из них назвали свое отношение к телеведущей скорее отрицательным.