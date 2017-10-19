Эксперт спрогнозировал главную тему выступления Путина на Валдайском форуме

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме "Валдай" сосредоточится главным образом на внутренней политике и может дать ответ на вопрос, как будет выглядеть Россия после выборов 2018 года, полагает директор центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич.

По его мнению, речь российского президента будет посвящена по большей части внутренней политике России.

"Я лично ожидаю ответ на ключевой вопрос — как будет выглядеть Россия в течение его нового срока", — сказал РИА Новости Дуткевич.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "избирательная кампания не началась, пока никаких зарегистрированных кандидатов нет", "Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться" и сейчас "предпочитает концентрироваться на президентской работе".

Что касается внешней политики, то, по словам эксперта, в ходе выступления "может быть затронута тема Сирии и мирного процесса". "Все уже созрело для мирной конференции по Ближнему Востоку. Может быть затронута проблематика Украины и роль миротворцев в урегулировании конфликта. Наверняка проблема отношений со Штатами тоже будет частью его речи", — полагает Дуткевич.

Путин примет участие в итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир будущего: через столкновение к гармонии" в Сочи, ожидается выступление российского лидера, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Как отмечал Песков, Путин работает над текстом своего выступления, оно будет важное и интересное.

XIV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 16 по 19 октября в Сочи. В этом году заседание собрало более 130 участников из 33 стран мира.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Целью клуба является содействие диалогу и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 63 стран мира. Среди них — выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств. Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания.