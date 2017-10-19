Галкин усомнился в логике выдвижения Собчак "против всех" на выборах-2018

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram шуточное видео, в котором назвал абсурдной логику выдвижения Ксении Собчак как кандидата для тех, кто "против всех", на президентских выборах в 2018 году.

"Ксения Собчак к радости миллионов россиян выдвинула свою кандидатуру в президенты Российской Федерации. Она сказала, что тот, кто "против всех", может голосовать за нее. Само по себе это уже абсурд, потому что если ты "против всех", то ты и против нее. Но это не важно — женская логика", — сказал Галкин в видео.

По случаю самовыдвижения Ксении Собчак на президентские выборы‼️🆘#еслинеонатокто #онаподкраласьнезаметно #собчакснами #нашДОМроссия #одназавсехктопротиввсех #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 18 2017 в 11:55 PDT

Он предложил Собчак сделать ведущую Ксению Бородину премьер-министром, поскольку "девочки могут заседать прямо на Красной площади, там тоже есть Лобное место, они привыкли". По словам Галкина, другими назначениями могут стать: министр здравоохранения — рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, МИД может возглавить лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, потому что " нас все равно нигде не любят, а он сможет послать смачно на международных переговорах". Кресло министра финансов, как заявил телеведущий, может занять основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Кроме того, председателем Госдумы может быть создатель и ведущий российского интернет-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор; комитет по делам молодежи возглавит, по мнению Галкина, Диана Шурыгина, а комитет по защите животных и окружающей среды — актер Алексей Панин.

"С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто "против всех". Все будут за одного, как обычно", — заметил телеведущий.

Кроме того, Галкин к видео "по случаю самовыдвижения Ксении Собчак на президентские выборы" использовал шуточные хэштеги, такие как "если не она, то кто", "она подкралась незаметно", "наш дом Россия " и "одна за всех, кто против всех". На видео телеведущий сидит в роскошном кресле, костюме с галстуком и голыми ногами.

Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".