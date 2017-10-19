Галкин усомнился в логике выдвижения Собчак "против всех" на выборах-2018

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram шуточное видео, в котором назвал абсурдной логику выдвижения Ксении Собчак как кандидата для тех, кто "против всех", на президентских выборах в 2018 году.
"Ксения Собчак к радости миллионов россиян выдвинула свою кандидатуру в президенты Российской Федерации. Она сказала, что тот, кто "против всех", может голосовать за нее. Само по себе это уже абсурд, потому что если ты "против всех", то ты и против нее. Но это не важно — женская логика", — сказал Галкин в видео.
Он предложил Собчак сделать ведущую Ксению Бородину премьер-министром, поскольку "девочки могут заседать прямо на Красной площади, там тоже есть Лобное место, они привыкли". По словам Галкина, другими назначениями могут стать: министр здравоохранения — рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, МИД может возглавить лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, потому что " нас все равно нигде не любят, а он сможет послать смачно на международных переговорах". Кресло министра финансов, как заявил телеведущий, может занять основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Кроме того, председателем Госдумы может быть создатель и ведущий российского интернет-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор; комитет по делам молодежи возглавит, по мнению Галкина, Диана Шурыгина, а комитет по защите животных и окружающей среды — актер Алексей Панин.
"С такой командой к моменту выборов не будет ни одного, кто "против всех". Все будут за одного, как обычно", — заметил телеведущий.
Кроме того, Галкин к видео "по случаю самовыдвижения Ксении Собчак на президентские выборы" использовал шуточные хэштеги, такие как "если не она, то кто", "она подкралась незаметно", "наш дом Россия " и "одна за всех, кто против всех". На видео телеведущий сидит в роскошном кресле, костюме с галстуком и голыми ногами.
Собчак накануне заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.