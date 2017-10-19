Российские и иранские дипломаты обсудили вопросы борьбы с терроризмом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов обсудил в четверг в Москве со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи вопросы борьбы с терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня с акцентом на тематику противодействия терроризму. С обеих сторон была отмечена важность консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим глобальным вызовом исключительно в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что были обсуждены задачи укрепления взаимодействия на площадках международных организаций, а также представляющие взаимный интерес вопросы двусторонних отношений.