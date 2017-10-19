Володин назвал три качества, которыми должен обладать лидер

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал качества, которыми, по его мнению, должен обладать политик и лидер в любой области деятельности – это порядочность, профессионализм и умение учиться, любовь к своей стране.
Кроме того, по мнению Володина, политику необходимо любить свою страну. "И чтобы он ни делал, делать только в ее интересах", — добавил спикер Госдумы.
"Если эти три качества вы будете в себе сочетать, где бы вы ни были, какую бы работу вы ни делали, считайте, что вы состоялись", — считает Володин.
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