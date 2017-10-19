Позиция Собчак к голосованию "против всех" не относится, заявили в ЦИК

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат, который сильно отличается от всех остальных участников гонки, к голосованию "против всех" это отношения не имеет, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.
В среду Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru
, а также отправила открытое письмо газете Ведомости". Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
"Мне кажется, в использование этой фразы, что она кандидат против всех, она вкладывает иной смысл. Она себя позиционирует как кандидат, не похожий на других кандидатов, которые могут быть, и против всех этих кандидатов она и выступает", — сказал Булаев РИА Новости.
"Никакого альянса ни с каким из кандидатов, как я понимаю, она заключать не собирается, она позиционирует себя как абсолютно самостоятельный представитель, который идёт и выступает против всех остальных кандидатов. В этом плане это совершенно разные понятия, хотя одни и те же слова", — добавил замглавы ЦИК.
Если говорить о классическом голосовании "против всех" и соответствующей отдельной графе в избирательном бюллетене, Булаев считает возвращение такой практики нецелесообразным.
"Что касается графы "против всех", то моя частная точка зрения состоит в том, что это делать нецелесообразно. Мне кажется, в случае ее возвращения мы провоцируем человека воспользоваться этой графой, а мы должны мотивировать человека на то, чтобы он все-таки делал выбор среди реальных кандидатов", — пояснил собеседник агентства.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.