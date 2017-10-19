Позиция Собчак к голосованию "против всех" не относится, заявили в ЦИК

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат, который сильно отличается от всех остальных участников гонки, к голосованию "против всех" это отношения не имеет, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В среду Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru , а также отправила открытое письмо газете Ведомости". Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Мне кажется, в использование этой фразы, что она кандидат против всех, она вкладывает иной смысл. Она себя позиционирует как кандидат, не похожий на других кандидатов, которые могут быть, и против всех этих кандидатов она и выступает", — сказал Булаев РИА Новости.

"Никакого альянса ни с каким из кандидатов, как я понимаю, она заключать не собирается, она позиционирует себя как абсолютно самостоятельный представитель, который идёт и выступает против всех остальных кандидатов. В этом плане это совершенно разные понятия, хотя одни и те же слова", — добавил замглавы ЦИК.

Если говорить о классическом голосовании "против всех" и соответствующей отдельной графе в избирательном бюллетене, Булаев считает возвращение такой практики нецелесообразным.

"Что касается графы "против всех", то моя частная точка зрения состоит в том, что это делать нецелесообразно. Мне кажется, в случае ее возвращения мы провоцируем человека воспользоваться этой графой, а мы должны мотивировать человека на то, чтобы он все-таки делал выбор среди реальных кандидатов", — пояснил собеседник агентства.