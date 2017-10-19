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Политика

Позиция Собчак к голосованию "против всех" не относится, заявили в ЦИК

12:3919.10.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат, который сильно отличается от всех остальных участников гонки, к голосованию "против всех" это отношения не имеет, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В среду Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом она сообщила на сайте sobchakprotivvseh.ru, а также отправила открытое письмо газете Ведомости". Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Мне кажется, в использование этой фразы, что она кандидат против всех, она вкладывает иной смысл. Она себя позиционирует как кандидат, не похожий на других кандидатов, которые могут быть, и против всех этих кандидатов она и выступает", — сказал Булаев РИА Новости.

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Никакого альянса ни с каким из кандидатов, как я понимаю, она заключать не собирается, она позиционирует себя как абсолютно самостоятельный представитель, который идёт и выступает против всех остальных кандидатов. В этом плане это совершенно разные понятия, хотя одни и те же слова", — добавил замглавы ЦИК.

Если говорить о классическом голосовании "против всех" и соответствующей отдельной графе в избирательном бюллетене, Булаев считает возвращение такой практики нецелесообразным.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский назвал Собчак "подставным кандидатом"
"Что касается графы "против всех", то моя частная точка зрения состоит в том, что это делать нецелесообразно. Мне кажется, в случае ее возвращения мы провоцируем человека воспользоваться этой графой, а мы должны мотивировать человека на то, чтобы он все-таки делал выбор среди реальных кандидатов", — пояснил собеседник агентства.

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган перед показом фильма И.Вырыпаева Спасение на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".Телеведущая Ксения Собчак на показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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shumov.1973
Все что надо знать о Собчак. О России и русских Ксюша высказалась просто - генетическое отребье. Национальность - еврейка. Мать ее княгиня уже!!! Нарусова, еще хуже о русских высказалась. Интересно хоть один русский будет править Россией ближайшее время или одни евреи, как сейчас? Извините, но такого ни в одной стране мира нет! С Собчак Путин уже переигрывает.
12:45
19.10.2017
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